البرلمان يرفع جلسته الى يوم غد

رفع ، جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، الى يوم غد.







وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ نيوز، أن "مجلس النواب رفع جلسته الى يوم غد الثلاثاء".

وعقد ، مساء اليوم الاثنين، جلسة جديدة برئاسة رئيس محمود ، وصوت على قرار بإعادة العمل بنظام المحاولات، كما انهى القراءة الأولى لمشروع قانون .