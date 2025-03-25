السوداني ورئيس مجلس المفوضين يبحثان الاستعدادات الجارية للانتخابات

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ نيوز، إن "اللقاء شهد خلال اللقاء بحث الاستعدادات الجارية للانتخابات العامة، والعمل على تأمين جميع متطلباتها، بما يحقق انسيابية إجراء العملية الانتخابية دون أي تلكؤ".وأضاف المكتب، أن "اللقاء تناول إجراءات المفوضية الخاصة بتحديث سجل الناخبين، وكذلك ما يخص استمرارها بتسجيل الناخبين الجدد من أجل ضمان حقوق جميع المواطنين في ممارستهم دورهم الانتخابي".