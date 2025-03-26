مجلس النواب يؤجل انعقاد جلسته

قرر ، مساء الأربعاء، تأجيل انعقاد جلسته المقررة اليوم.



وقال مراسل ، إن يؤجل انعقاد جلسته، الى ما بعد العيد.

بدوره، قال النائب في حديث لـ ، "رفع الجلسة لسببين الأول تقديم مشروع للتصويت على كمحافظة وهذا يفتح الباب على طلبات كثيرة"، مشيرا الى أن "السبب الثاني عدم حضور أعضاء مجلس النواب".





وكان قرر أمس الثلاثاء، تأجيل انعقاد جلسته الى اليوم الأربعاء، عازيا ذلك الى عدم اكتمال النصاب القانوني.