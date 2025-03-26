نائبة عن العزم: كركوك عراقية ولن نسمح بتحولها لساحة صراعات

وقالت في بيان، "نُعرب عن أسفنا إزاء التصريحات الاستفزازية التي أطلقها السيد خلال زيارته إلى مدينة ، والتي وصف فيها بأنها "قلب وقلب الكردستاني"، وهي تصريحات لا تنسجم مع الواقع الدستوري والإداري للمدينة، وتُعد محاولةً مرفوضة لطمس هوية كركوك المتعددة والانقضاض على خصوصيتها الوطنية".

وأضافت أن "كركوك مدينة عراقية بهويتها الجامعة وتنوعها، ولن نسمح بأن تتحول إلى ساحة للصراعات السياسية أو المشاريع الأحادية، ونعتبر هذا الخطاب المتشنّج محاولةً واضحة لفرض أمر واقع مرفوض من قبل أبناء المدينة، الذين يدركون جيدًا من يقف إلى جانب حقوقهم ومن يتاجر بها".



ولفتت الى أن "المؤسف في هذا المشهد أن هناك من باع صوت ناخبيه وتخلى عن الموقف العربي الموحّد، فترك كركوك تتعرض لهذا النوع من التوصيفات، بعد أن ارتضى أن يكون شاهد زور على اتفاقات مشبوهة لا تعبّر عن إرادة أهالي المحافظة ولا تُمثل موقفهم الوطني".



وتابعت "لقد حذرنا سابقاً من عواقب التراخي والتفريط بحقوق العرب والتركمان في كركوك، وها نحن اليوم أمام واقع يؤكد تلك التحذيرات وعليه، نؤكد أننا سنبقى مدافعين عن كركوك كمدينة عراقية التكوين، تُمثل نموذجاً للتعايش لا مجال فيه للإقصاء أو الاستحواذ"، مضيفة "سنقف في وجه أي محاولات لفرض الهيمنة أو تغيير هوية المحافظة بأي شكل كان".