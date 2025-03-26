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المجلس العربي: لا نريد اصطفافا طائفيا في كركوك

سياسة

2025-03-26 | 15:35
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
المجلس العربي: لا نريد اصطفافا طائفيا في كركوك
138 شوهد

أكد المجلس العربي في كركوك، الأربعاء، أن العرب والكرد والتركمان والكلداشور متعايشين في المحافظة، مشددا بالقول "لا نريد اصطفافا طائفيا".

وقال امير قبيلة العبيد الشيخ وصفي العاصي في كلمة له، "نحن في شراكة في مدينة كركوك ويجب احترام هذه الشراكة".
 
وأضاف أن "التراشقات الاعلامية غير صحيحة وخصوصا نحن في محافظة المكونات"، مردفا "لا نقبل بأي مزايدة ولا نريد اصطفافا طائفيا في كركوك لان كركوك عشيرة واحدة".
 
ولفت العاصي الى أن "العرب والكرد والتركمان والكلداشور متعايشين في كركوك".
 
من جانبه، قال الشيخ ظاهر العاصي "نحن حريصون على كركوك ومؤمنين بعراقية كركوك التي تضم كافة القوميات"، مضيفا "كنا نأمل من السيد بافيل طلباني ان يأتي بالمغيبين بدلا من المجيء بتصريحات قد تسبب توترا في كركوك".
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كركوك

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