المجلس العربي: لا نريد اصطفافا طائفيا في كركوك

أكد ، الأربعاء، أن العرب والكرد والتركمان والكلداشور متعايشين في المحافظة، مشددا بالقول "لا نريد اصطفافا طائفيا".

وقال امير العبيد الشيخ في كلمة له، "نحن في شراكة في مدينة ويجب احترام هذه الشراكة".

وأضاف أن "التراشقات الاعلامية غير صحيحة وخصوصا نحن في محافظة المكونات"، مردفا "لا نقبل بأي مزايدة ولا نريد اصطفافا طائفيا في لان كركوك عشيرة واحدة".

ولفت الى أن "العرب والكرد والتركمان والكلداشور متعايشين في كركوك".

من جانبه، قال الشيخ "نحن حريصون على كركوك ومؤمنين بعراقية كركوك التي تضم كافة القوميات"، مضيفا "كنا نأمل من السيد بافيل طلباني ان يأتي بالمغيبين بدلا من المجيء بتصريحات قد تسبب توترا في كركوك".