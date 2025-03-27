سؤال نيابي الى محافظ البصرة حول عقد "فوانيس رمضان" بـ6 مليار دينار

وبحسب وثيقة السؤال البرلماني الذي اطلعت عليه ، فإن طالب بتوضيح اسباب اجراء العقد بمبلغ مبالغ فيه دون اتباع الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العقود، فضلا عن السند القانوني لصرف هذا المبلغ من ايرادات المنافذ الحدودية بصورة مخالفة للغاية التي تم تخصيص هذه المبالغ لها.وتضمنت الوثيقة ايضا تساؤلات عن المبررات التي دعت لابرام هذا العقد، مطالبا بالاجابة خلال 15 يوما.