اللجنة العليا لمشروع طريق التنمية توافق على تأسيس شركة خاصة لإدارة المشروع

وقال مكتب في بيان ورد لـ ، إن "السوداني ترأس اليوم الاجتماع الدوري للّجنة العليا الخاصة بمتابعة تنفيذ ، وهو الاجتماع الثاني الذي تم عقده خلال أسبوع، بحضور وزير النقل، ومدير والمنسق العام لشؤون المحافظات ورئيس صندوق العراق للتنمية، ونائب رئيس لجنة النقل في ، وعدد من السادة مستشاري رئيس ، ومدير عام الموانئ، وممثلي شركة أوليفر وايمن المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية للمشروع".وأضاف المكتب، أنه "جرى خلال الاجتماع متابعة سير العمل في مراحل المشروع، ومناقشة ما تم التوجيه به خلال الاجتماع السابق، حيث تمت الموافقة على قيام صندوق العراق للتنمية بتأسيس شركة خاصة لإدارة ، ومضي بتأسيس الهيأة الخاصة بالمشروع".وتابع المكتب، أن "الاجتماع أقرّ تعليمات الحوكمة المؤقتة التي تنظم العلاقة بين العراق وتركيا حول المشروع، وفي هذا الصدد وجه رئيس مجلس الوزراء بقيام شركة أوليفر وايمن، بعقد اجتماع مشترك مع الجانبين العراقي والتركي من أجل وضع اللمسات الأخيرة لهذه التعليمات".