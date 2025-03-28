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السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق

سياسة

2025-03-28 | 16:17
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق
7,502 شوهد

أعلنت السفارة العراقية في دمشق، اليوم الجمعة، عن السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق.

وقالت السفارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "حصلت موافقة رئيس الوزراء على منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية بعد استحصال موافقة مكتب التدقيق الامني ويتم مفاتحته عن طريق السفارة للفئات المشمولة وهي:

1- سورية متزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.

2- عراقي لديه أحد الأبوين يحمل الجنسية السورية ويرغب باصطحابه للعراق.

3- سوري متزوج من عراقية ويرغب بمرافقة زوجته إلى العراق.

4- سورية متزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم".
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