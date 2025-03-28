السماح لهذه الفئات من السوريين دخول العراق

وقالت السفارة في بيان ورد لـ ، انه "حصلت موافقة على منح سمات الدخول إلى الأراضي العراقية بعد استحصال موافقة مكتب التدقيق الامني ويتم مفاتحته عن طريق السفارة للفئات المشمولة وهي:1- متزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها للعراق.2- عراقي لديه أحد الأبوين يحمل الجنسية السورية ويرغب باصطحابه للعراق.3- سوري متزوج من عراقية ويرغب بمرافقة زوجته إلى .4- متزوجة من عراقي ولديها قاصرين من زوجها السابق يحملون الجواز السوري وهي الوصية عليهم".