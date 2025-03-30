عباس يهاتف السوداني: نشكر العراق لدعمه القضية الفلسطينية

وقال في بيان، "تلقى رئيس ، مساء اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من ، جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة حلول عيد المبارك".وشهد الاتصال "البحث في أوضاع الشعب الفلسطيني"، حيث أكد رئيس "موقف الثابت والمبدئي في إدانة العدوان، ودعم الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني".من جانبه، اعرب عباس عن "شكره وتقديره للعراق لمواقفه الداعمة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية، وتقديمه كل أشكال الدعم للشعب الفلسطيني، وجهوده في تعزيز الاستقرار بالمنطقة".