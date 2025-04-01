السوداني لبزشكيان: العراق يرفض التهديدات التي تتعرض لها إيران

وذكر للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الجانبان بحثا خلال الاتصال سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين".كما أكدا "أهمية التنسيق بين دول العالم الإسلامي لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".من جانبه، شدد على "رفض لأي تهديدات تتعرض لها الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مؤكداً حرص على استقرار وأمن الجوار الإقليمي".