رسالة من السيد السيستاني الى العراقيين

وقال المرجع الديني الأعلى في رسالة نقلها أحد معتمديه، وحصلت عليها ، أن "الوطن يسير نحو التعافي والاستقرار"، داعيًا الجميع إلى "عدم الخوف والتمسك بالأمل في مستقبل أفضل".واكد، بحسب الرسالة، على "اهمية تمسك العراقيين بالعادات والقيم والمبادئ الاصيلة، باعتبارها الركيزة التي تحافظ على وحدة المجتمع وهويته".وخاطب الطائفة الشيعية تحديداً - بحسب الرسالة، قائلا: "يمتلك ارثًا حضاريًا عظيمًا، ومن الضروري ان يتعرفوا عليه ويحافظوا عليه كجزء من هويتهم الثقافية والتاريخية".