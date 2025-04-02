زار مقهى العجمي والحاج زبالة.. السوداني يعلن استحداث مركز بلدي لشارع الرشيد

وقال للسوداني في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس ، اجرى صباح اليوم الأربعاء، زيارة ميدانية إلى شارع ، تابع خلالها الأعمال الجارية في مشروع تأهيل مدينة التاريخية/ Downtown Baghdad، بمرحلته الثالثة التي تضمنت تأهيل وصيانة المباني الممتدة من ساحة الميدان إلى ساحة الرصافي".وبحسب البيان، تجوّل في الشارع، وزار بعض معالمه التراثية مثل "حسن عجمي"، ومحلات "عصير الحاج زبالة" التراثية، مبيّناً أن العمل مستمر في تطوير الشارع بالرغم من عطلة العيد، ومن خلال كوادر عراقية من المهندسين والفنيين، وبعمل متقن، ودراسة تفصيلية لكل بناية من حيث نشاطها ومعالجة التشوّهات، مع تثبيت اللمسة المعمارية الخاصة بشارع ، وتنفيذ ما يليق بهذا الشارع الذي يمثل ذاكرة المعاصر السياسية والثقافية والاجتماعية، والحرص على إحيائه بعد سنوات من الإهمال والاندثار".وأكد السوداني أنّ "العمل لن يقتصر على إعادة الإعمار والتأهيل، بل الاتجاه نحو استدامة هذا الموقع التاريخي والسياحي من خلال إنشاء مركز بلدي خاص لإدارته"، مشدداً على "أهمية تعاون المواطنين وخاصة أصحاب الأملاك الموجودة، وتعزيزهم لفكرة تعديل النشاط بما ينسجم مع خصوصية الشارع".وأشار رئيس إلى "مواصلة العمل لإطلاق المرحلة الرابعة من عمليات التأهيل، مثمناً جهود كل الجهات الساندة للمشروع، سواء في الدوائر الخدمية كافة، أو في رابطة المصارف، والبنك المركزي".وتضمنت المرحلة الثالثة وصيانة واجهات المباني التراثية والتاريخية، وصيانة وتأهيل منظومات وشبكات البنى التحتية، وباقي الأعمال المدنية.