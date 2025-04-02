السوداني يلتقي محاربات السرطان ويوجه بعمرة مجانية لهن

وقال لرئيس في بيان ورد لـ ، انه "هنأ الحضور بمناسبة عيد ، وحيّا الإرادة الاستثنائية لدى النساء المحاربات للسرطان، وتحملهنّ أعباء هذا المرض، مؤكداً أن القطاع الصحي شكل أولوية مهمة للحكومة بمختلف أنشطته".وأكد أنّ "تطوير القطاع الصحي جرى على 3 مسارات، الأول هو توفير الأدوية، خصوصاً المنقذة للحياة، وتوطين الصناعة الدوائية في ، والثاني هو الاهتمام بالمراكز التخصصية، وتخصيص الأموال لها في الموازنة، بجانب توزيعها الجغرافي، مبيناً أنّ الحكومة بصدد إنشاء مراكز تخصصية في المحافظات التي تفتقر لها لتغطية حاجاتها العلاجية وتخفيف أعباء السفر والتنقل على المواطنين، فيما تضمن المسار الثالث تحسين مستوى الخدمة والأداء في المراكز الصحية الأولية والمستشفيات، وما يتعلق بالكشف المبكر للمرض الخبيث".وأشاد رئيس "بجهود العاملين في مجال القطاع الصحي وتصديهم للتحديات، التي تعكس ما يحملونه من مبادئ وقيم إنسانية".ووجّه، خلال اللقاء، "بعمرة مجانية إلى بيت الله الحرام لمحاربات مرض من الحضور، وذلك اعتزازاً وتقديراً لهنّ، ولإرادتهن في مواجهة المرض".