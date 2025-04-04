"دعم المعارضة" واستهداف 20 فصيلا وشخصية سياسية.. ما قصة "قانون تحرير العراق" في الكونغرس؟

وجاء في نص القانون مقترحات وبنود تلزم الامريكية والخزانة الامريكية وضع استراتيجية شاملة لمدة 180 يوما لتقليص نفوذ في ، وتضمنت بنودا عن حل الفصائل والحشد الشعبي وتصنيفها على انها "منظمات إرهابية"، فضلا عن محاكمة شخصيات عراقية سياسية كبيرة.ونص مشروع القانون على 11 فصيلا، فضلا عن 12 شخصية سياسية عراقية، فضلا عن وقف المساعدات الأمنية الامريكية الى لحين "اقصاء الفصائل والمقربين من من مؤسسات الدولة".وفي مقارنة مشروع القانون الجديد مع "تحرير العراق" في عام 1998، كان القانون السابق تم تقديمه أيضا في من قبل 4 نواب جمهوريين، كما يقدم المشروع الجديد العضو الجمهوري جو والذي يوصف بانه عراب قانون قيصر المتعلق بالعقوبات على نظام الأسد وسوريا.تضمن القانون السابق في عام 1998 دعم "المعارضة العراقية"، والتي استلمت الحكم فيما بعد، في حين ينص القانون الجديد على "دعم العراقي"، واستخدام المعلومات الاستخباراتية لمراقبة وكشف تفاصيل عمليات قمع المعارضة واستهداف المتظاهرين، فضلا عن تقديم الدعم لتعزيز القدرات الأمنية والعمليات للجهات الفاعلة في وجماعات المعارضة.ومن غير المعلوم ما اذا سيأخذ القانون طريقه في اللجنة المعنية بمجلس الشيوخ ثم الأمريكي قبل ان يحصل على توقيع الرئيس الأمريكي، وما اذا كان سيواجه الإهمال خصوصا مع انشغال الإدارة الامريكية الجديدة بالكثير من القضايا التي تخص وتمس الامريكية بشكل مباشر.