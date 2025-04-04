العراق يدين العدوان الإسرائيلي على مدرسة دار الأرقم في فلسطين

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ ، أنه "تعرب عن إدانة جمهورية واستنكارها الشديدين للعدوان الذي شنّته قوات الكيان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أسفر عن استشهاد عدد من المدنيين الأبرياء الذين كانوا يتجمعون في مركز إيواء تابع لمدرسة دار الأرقم، الواقعة في حي التفاح غزة".وادانت الوزارة، وفقاً للبيان، "بأشد العبارات قيام قوات الاحتلال بتدمير مستودع للمستلزمات الطبية والإغاثية تابع للمركز السعودي للثقافة والتراث، وهو ما يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وللقيم الإنسانية كافة".وجددت ، "موقف الثابت والداعم للقضية الفلسطينية"، داعية "المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لوقف هذه الانتهاكات المتكررة، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".