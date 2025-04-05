السوداني يعلن إنجاز مشروع الـ1000 مدرسة ضمن الاتفاقية العراقية الصينية

وذكر لرئيس في بيان ورد للسومرية نيوز، ان الأخير "افتتح، عبر دائرة تلفزيونية، (210) مدارس نموذجية في مختلف محافظات ضمن الاتفاقية العراقية الصينية".وأعلن رئيس – بحسب البيان - عن "إنجاز كامل المشروع البالغ 1000 مدرسة".