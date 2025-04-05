العراق يطالب الدول الآسيوية بالتصويت على بند إيقاف الاعتداءات الصهيونية

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان وفداً من برئاسة النائب شارك في الاجتماع التنسيقي للجمعية البرلمانية الاسيوية في طاشقند، على هامش الدورة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي.وناقش الاجتماع القضايا التي ستعرض في اجتماع الجمعية البرلمانية الدولية، واهمها الاعتداء الصهيوني على الاراضي الفلسطينية، بحسب البيان.وطالب الوفد النيابي العراقي – وفقا للبيان - بتصويت جميع الاعضاء في الجمعية البرلمانية الاسيوية لصالح البند الطارئ الذي ستقدمه لوقف الاعتداءات الصهيونية، فضلا عن المطالبة بتشكيل لجان من اجل طلب دعم الدول الاخرى للتضامن من البند العربي.