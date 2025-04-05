في ذكرى "الانتفاضة المهدوية" الـ21.. الصدريون يستحضرون الماضي برسائل "تلميح" الى الطبقة السياسية

اندلعت "الانتفاضة المهدوية" نتيجة عمليات القمع ورد الفعل العنيف من قبل القوات الامريكية تجاه انصار زعيم التيار الصدري ، الذي حث على تظاهرات سلمية لانصاره تطالب بانسحاب القوات الامريكية وانهاء الاحتلال منذ الأشهر الأولى لسقوط النظام السابق.وردا على عمليات العنف الامريكية، حشد التيار الصدري لعملية مقاومة كانت ابرزها معارك .وفي الذكرى السنوية الـ21،ركزت مقاطع الفيديو والصور والتدوينات التي تداولها الصدريون منذ يوم امس وحتى الان، على استذكار شهداء الانتفاضة ، واستذكار "وحدة المقاومة" الشيعية والسنية، حيث قاتل مسلحو المقاومة في حينها مع ضد القوات الامريكية، في ، كما قاتل عناصر في ، في واحدة من ابرز عمليات الوحدة بعد سقوط النظام التي لا تزال تستذكر من قبل كل الأطراف كمثال استثنائي، قبل ان يتم ادخال الطائفية لتشتيت المقاومة وانهاءها، كما يقول مختصون ومراقبون، حيث اعتبروا ان ابرز أسباب الطائفية هي كانت محاولة أمريكية لانهاء "وحدة المقاومة".وركز الصدريون كذلك في رسائل الاستذكار على "التصويب" نحو القوى السياسية والأحزاب التي وصفوها بانها "تدعي المقاومة اليوم"، لكنها كانت تساند العمليات الامريكية ضد جيش المهدي، كما نشر رجل الدين الاعرجي المقرب من مقطع فيديو لما وصفه "اول صلاة موحدة على اسوار أجبرت السياسيين على الهروب منها".ومن الملاحظ ان عملية الاستذكار طغت عليها "الرسائل السياسية الحالية" اكثر من كونها عملية استذكار اعتيادية، خصوصا في هذه الفترة الزمنية التي تشهد انسحاب ومقاطعة التيار الصدري للعملية السياسية، اسوة بما قبل 21 عاما، فيما يكون اشبه برسالة من الماضي الى الحاضر.