قبيل الإضراب المرتقب.. دعوات لإنصاف التربويين وتحذيرات من استغلال إضرابهم انتخابيا

وقال محافظ في بيان ورد لـ ، "ندعو الاخوة في لجنة التربية النيابية لإنصاف شريحة الملاكات التعليمية عبر تشريع قانون يضمن حقوقهم على مستوى المخصصات والخدمة والحماية القانونية ليكون قانون مشابه لقانون الخدمة الجامعية".وأضاف المحافظ، "كنا نأمل ان تتضمن الموازنة الثلاثية تعديلا لسلم الرواتب والمخصصات العادلة والمنصفة لهذه الشريحة المهمة، وبما اننا مقبلون على إقرار جداول موازنة 2025، حين إرسالها الى البرلمان من قبل ، فمن الضروري الاخذ بالمطالب القانونية والمشروعة لهذه الشريحة العزيزة".وتابع المياحي، ان "الحكومات المحلية دورها ساند لقطاعي التربية والصحة فبعد ان اعاد هذه المؤسسات الى الوزارات الاتحادية، باتت المحافظات لا تملك اي صلاحيات مالية لهذه القطاعات".واستدرك المحافظ بالقول، "بدورنا، كحكومة محلية في ، مستمرون بتوزيع قطع الاراضي السكنية على جميع الشرائح حسب النسب المحددة، وبما ان قطاع التربية يمثل العدد الاكبر، فأن الحصة الأكبر هي من نصيب هذه الشريحة المحترمة".وأشار الى انه "خلال السنوات الـ3 الماضية تم توزيع اكثر من 10 الف قطعة أرض سكنية لقطاع التربية فقط، ونستمر بالتوزيع لحين شمول جميع المستحقين، وهذا هدفنا الاساسي في البرنامج المحلي الحكومي".وخاطب المحافظ شريحة التربويين بالقول، "اخواتي واخوتي يا صناع المستقبل، انتم بُناة الوطن وقادته، فلا تسمحوا لاحد باستغلال مطالبكم المشروعة من أجل الكسب السياسي أو الانتخابي، وأنتم تعلمون جيداً ان رئيس التربية ونحن، نقف معكم بكل امكاناتنا وندعم اي موقف مساند لحقوقكم والذي تتبناه المعلمين كونها الممثل القانوني لكم، ونحن معكم ومع مطالبكم المشروعة".