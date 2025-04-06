السوداني يوجه باختيار شركة "رصينة" لتشغيل مطار نينوى

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وجّه رئيس ، اليوم الأحد، ومحافظ باختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل المطار، وفق المعايير الدولية المعتمدة في تشغيل المطارات.







وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ورد لـ ، إن "السوداني استقبل اليوم محافظ عبد القادر أحمد دخيل، وجرى، خلال اللقاء، استعراض الأوضاع العامة في المحافظة، وسير العمل بالمشاريع الخدمية والاستراتيجية، ومنها مطار الموصل الدولي".

وبحسب البيان، وجّه رئيس ومحافظ بـ"اختيار شركة متخصصة ورصينة لتشغيل المطار، وفق المعايير الدولية المعتمدة في تشغيل المطارات".



وتابع المكتب، "كما تم التأكيد على ضرورة إنجاز المشاريع التنموية المهمة في المحافظة، وذلك ضمن المواصفات والتوقيتات المحددة".