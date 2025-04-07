كتائب حزب الله تفند رواية "رويترز" بشأن "نزع السلاح"

وقالت الدائرة الإعلامية لكتائب في بيان، "نشرت ، بتاريخ 7 نيسان الجاري، تقريراً، تضمّن تصريحات نُسبت إلى ما سمته (قائد في كتائب حزب الله)، وهي لا تمتّ إلى ثوابتنا ومواقفنا بأية صلة، وإزاء ذلك، نؤكد أن لا وجود لأي تصريحات للكتائب في وسائل الإعلام، إذ أن التصريحات تنحصر فقط بالمتحدث الرسمي محي، والناطق العسكري السيد ، ودونهما تُدرج ضمن إطار الكذب والافتراء".وأضافت: "في الوقت الذي ندعو وسائل الإعلام المحلية والدولية إلى الدقة والمصداقية في النشر، واستقاء المعلومات من مصادرها الحقيقية نحتفظ بحقنا في الملاحقة القانونية لوسائل الإعلام والعاملين فيها الذين يمارسون التضليل ونشر الأخبار غير المسندة الى المصادر الرسمية، حفاظا على معايير الصدق والموضوعية وقواعد النشر الصحفي المعتمدة، فضلا عن حماية الجمهور والرأي العام من حملات الكذب والتزييف".ونقلت وكالة رويترز، في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن 10 قادة وسياسيين ومسؤولين عراقيين، معلومات عن استعداد الفصائل العراقية "لنزع سلاحها" لتجنب مخاطر التصعيد في المنطقة.وقالت رويترز في تقرير تابعته ، ان عشرة من كبار القادة والمسؤولين العراقيين قالوا لرويترز إن عدة جماعات مسلحة قوية في تستعد لنزع سلاحها لأول مرة لتجنب خطر تصعيد الصراع مع الأمريكية، مبينة ان الخطوة جاءت عقب تحذيرات متكررة وجهها مسؤولون اميركيون الى .