السوداني بذكرى سقوط النظام السابق: ما كان يسقط لولا التضحيات العظيمة

وقال في بيان ورد لـ ، "تمر علينا اليوم الذكرى الثانية والعشرون لسقوط النظام الدكتاتوري فبعد سنين طوال من الظلم والتعسف وتدمير البلاد واستباحة العباد، ولَّت إلى غير رجعة أسوأ طغمة تسلطت على والعراقيين".وأضاف ، "ما كان لهذا النظام أن يسقط لولا التضحيات العظيمة التي قدمها أبناء شعبنا، من مختلف المكونات، ومن جميع القوى الإسلامية والوطنية".ولفت ، "لقد شاءت القدرة الإلهية أن يتزامن هذا السقوط للنظام البعثي الاستبدادي، مع ذكرى استشهاد آية الله العظمى السيد محمد ، وأخته السيدة آمنة (رضوان الله عليهما)، بما مثله هذا الحدث من انتهاك وجرم، تجاوز به النظام المباد كل القيم والأعراف والمواثيق".