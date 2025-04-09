مونتكارلو: واشنطن رفضت طلبين للعراق لاستضافة المفاوضات الامريكية الإيرانية

وبحسب مونتكارلو، فإن طلبت مرتين من الجانب الأمريكي رعاية المحادثات الإيرانية الأمريكية، حيث جاء الطلب في المرة الأولى برعاية المحادثات في ، ثم عادت مرة ثانية وطلبت رعاية هذه المحادثات في لاستمالة الأمريكيين، إلا أن رفضت ذلك في المرتين.وتشير مونتكارلو الى ان الرفض الأمريكي قُرئ بطريقتين، احداهما ان تعتبر بلدا غير محايد ولا يمكن ان يكون وسيطا بين وامريكا، كما ان لا يريد منح هذا الدور الإقليمي المحوري الكبير.