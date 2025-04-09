جمع تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة بشأن "سلم الرواتب"

وقال السلامي خلال مؤتمر صحفي حضرته، ، "جمعنا تواقيع نيابية لعقد جلسة طارئة لمناقشة المطالب المشروعة ومشروع (سلم الرواتب)".وأضاف السلامي، أن "الجلسة في حال عقدها ستناقش أيضا مطالب الكوادر التربوية الأخرى".