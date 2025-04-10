دعوات لتشكيل خلية أزمة لمتابعة آثار الرسوم الجمركية وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية

وقال مدير المركز وسام الحلو في بيان ورد لـ ، إن "ما يحصل في الأسواق العالمية من انعكاسات حالية ومستقبلية يحتم علينا التفكير بشكل أوسع على المديات البعيدة، من أجل تشكيل خلية أزمة حاضرة وفاعلة، لمراقبة ومتابعة الرسوم المفروضة من الجانب الأمريكي، سواء التي ستطبق الآن أو التي أُجلت إلى ما بعد التسعين يوماً، من أجل تقييم الأسواق العالمية".وأشار الحلو إلى أن "الرسوم العالمية ستجزئ الإنتاج العالمي وستزيد من كلفة الإنتاج على عدد من القطاعات المختلفة، حيث إن التعرفة وتطبيقها سيساهمان بتخمة عالمية ويسببان زيادة في أسعار السلع التي يستوردها سواء كانت السلع صينية أو أمريكية أو من دول منتجة أخرى، والتي تستوردها لضرورة حاجتها في الحياة اليومية، خاصة وأن البلد يعتمد بشكل كبير على الاستيراد".وبين الحلو، أن "الحكومة العراقية في السنوات الأخيرة قد ساهمت في استقرار الوضع الاقتصادي بشكل نسبي وجيد في ظل الوضع العام، ولكن في الوقت نفسه هناك زيادة في عدد الموظفين عن السنوات السابقة، ناهيك عن الصدمة الكبيرة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مقارنةً بما حدد من سعر برميل النفط في الموازنة السنوية للبلد. وارتفاع الدين الداخلي في إلى أكثر من ٨٣ تريليون، واعتماد البلد على بيع النفط فقط يتطلب من الجميع تنويع الإيرادات غير النفطية وتفعيل القطاعات السياحية وغيرها من القطاعات الأخرى، خاصة أن العالم وفي ظل التصارع الاقتصادي بين والصين والدول المنتجة الأخرى سوف يخلق ذعراً دائماً في تقلبات الأسواق العالمية وقد يمتد إلى أكثر من خمس سنوات مقبلة، مما يتطلب من والجهات المختصة متابعة كل صغيرة وكبيرة وجعل البلد في أقل تأثير لما يحصل من صراعات اقتصادية عالمية أضرت بجميع دول العالم".