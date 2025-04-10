السوداني يوافق على استثناء الإيزيديات من شرط العمر والمعدل للقبول في الجامعات

الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان بغية النهوض بواقع النساء العائدات من النزوح القسري، واستناداً إلى مبدأ التكافؤ والمساواة ولضمان استقلالهن في الأسرة والمجتمع، استحصلت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو على موافقة رئيس ورئيس لشؤون المرأة، ، لتنفيذ عدد من المقترحات التي تهدف إلى التخفيف عن معاناة المرأة العائدة، بالتنسيق مع الجهات القطاعية المختصة.ومن بين هذه المقترحات – بحسب البيان - استثناء المرأة الإيزيدية من شرط العمر والمعدل بواقع 10 درجات فوق المعدل او أكثر، للقبول في الجامعات والدراسات العليا مما يُعد خطوة هامة نحو دعم تعليمهن ودمجهن في المجتمع.إلى ذلك، أبدت الوزيرة شكرها وتقديرها لرئيس لدعمه ملف المرأة والنهوض بواقعها في كافة المجالات.