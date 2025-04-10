بعد تحديد موعد الانتخابات.. هل يمكن تعديل القانون الحالي؟

وقال عبد في تصريح للسومرية نيوز، إنه " من غير الممكن تعديل من الناحية الفنية بعد تحديد موعد الانتخابات من قبل رئيس الوزراء"، مشيرا الى ان "المفوضية غير قادرة على اجراء الانتخابات بالقانون المعدل بسبب ضيق الوقت وعدم تدريب الكوادر على الصيغة الجديدة للقانون الانتخابات ".وتابع، ان " تحديد الموعد بوقت مبكر من قبل الحكومة هو لغرض اكمال الاستعدادات الفنية، فضلا عن قطع الطريق على المطالبة بتأجيل الانتخابات لفترة زمنية معينة".وأردف: "هذا الاجراء حدث بعد اجتماع الاطار التنسيقي واعلانهم بالإجماع تحديد موعد الانتخابات بالموعد المحدد"، لافتا الى ان " تحديد موعد الانتخابات وفق السياقات الدستورية يجب ان يكون قبل 90 يوم هو انتهاء الدورة الانتخابية والاستعداد لأجرائها بموجب الدستور".