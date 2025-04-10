السوداني لسوريين: المصلحة تكمن بما يختاره الشعب السوري

وقال في بيان، "استقبل رئيس ، اليوم الخميس، عدداً من مديري مراكز البحوث والدراسات في ، الذين حضروا الى بدعوة من المجموعة العراقية للسياسات الخارجية، من أجل تبادل الحوار ووجهات النظر".وأكد السوداني "موقف بالوقوف الى جانب وحدة الأراضي السورية ورفض التدخل الخارجي"، مشيرا الى أن "المصلحة تكمن في ما يختاره الشعب السوري".وأبدى "اهتمامه بعمل مراكز البحوث والدراسات"، مبيّناً أن "منظمات كانت من تجليات العراق الديمقراطي الجديد، وأنّ التشابك والتقارب بين العراق وبلاد يمتدّ في مختلف الأطر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية"، مؤكداً وجوب البحث والاهتمام بقضايا الهوية الوطنية الجامعة لكل السوريين، وكل ما يعزز الاستقرار والمساواة والسلم .وأوضح "أهمية العمل ضمن مؤسسات العدالة الاجتماعية"، داعياً الى "الاستفادة من التجربة العراقية في هذا المضمار، وأن يتجهوا الى تعضيد عمل هذه المؤسسات لتعزيز الهوية السورية، والعمل من أجل بناء المؤسسات وتجاوز السلبيات، والّا تكون الأفكار أسيرةً لحوادث الماضي".وجدد السوداني التأكيد على "أهمية الأمن في بالنسبة للعراق، حيث أن الاستقرار والازدهار في البلدين مرتبطان بالأمن فيهما وفي المنطقة"، مبدياً "قلق العراق من التدخل الأجنبي في سوريا، وتواجد قوات الكيان الغاصب على الأرض السورية".من جانبهم، أكد مديرو المراكز البحثية، "تقديرهم لوجودهم في العراق، من أجل الاطلاع عن كثب على الأوضاع المستقرة وخطوات التقدم والتنمية التي لم تكن وسائل الإعلام تنقلها"، وأشاروا الى العلاقات بين الشعبين العراقي والسوري بوصفها علاقات أخوية وتاريخية لها أبعاد اجتماعية واقتصادية كبيرة.