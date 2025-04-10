العامري: نحتاج إلى الثبات أمام كل المطبات

أكد الأمين العام لمنظمة بدر هادي ، الحاجة إلى الثبات أمام كل المطبات.





وأضاف أن "الشهيد الصدر (قدس سره) عرف وصف المرحلة لذلك أكد بأن الأمة تحتاج دماء كدماء الإمام الحسين (عليه السلام)"، موضحا "كان الشهيد الصدر (قدس سره) يعلم بأن الرسالة تحتاج إلى تضحيات لذلك قال أنا أول من سيقدم على الشهادة".



ولفت الى أن "السيد الشهيد الصدر استطاع تجسيد مدرسة الإمام الحسين (عليه السلام) أفضل تجسيد"، معتبرا أن "العلوية بنت الهدى أرادت أن تقوم بدور السيدة زينب (عليها السلام) لكن الطاغية حال دون ذلك". وقال خلال الحفل التأبيني الذي أقامته منظمة بدر في بغداد بالذكرى السنوية لاستشهاد السيد محمد باقر الصدر، "السيد الشهيد الصدر كان بصيراً ولولا بصيرته لما اتخذ هذا الموقف"، موضحا أن "المقارنة بين الفترة التي عاشها الإمام الحسين (ع) والسيد الشهيد الصدر متشابهة".وأضاف أن "الشهيد الصدر (قدس سره) عرف وصف المرحلة لذلك أكد بأن الأمة تحتاج دماء كدماء الإمام الحسين (عليه السلام)"، موضحا "كان الشهيد الصدر (قدس سره) يعلم بأن الرسالة تحتاج إلى تضحيات لذلك قال أنا أول من سيقدم على الشهادة".ولفت الى أن "السيد الشهيد الصدر استطاع تجسيد مدرسة الإمام الحسين (عليه السلام) أفضل تجسيد"، معتبرا أن "العلوية بنت الهدى أرادت أن تقوم بدور السيدة زينب (عليها السلام) لكن الطاغية حال دون ذلك".

وشدد "نحن اليوم أمام المرجفين والمرعوبين والخائفين نحتاج إلى الثبات أمام كل المطبات"، مشيرا الى أن "الحديث الدائر هو أن اميركا هي القوة الإلهية على الأرض وترامب هو الإله لذلك نحن بحاجة إلى البصيرة".



وتابع "شهيد المحراب أكد بأن من قام بتغيير النظام هي البندقية والجهاد وخوف الاحتلال من التغيير الذي يقوده الشعب"، مضيفا "الإمام السيد السيستاني أكد بأن العراق يتعافى ولا يجب بث إشاعات الخوف والرعب في نفوس المواطنين".