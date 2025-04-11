السفير العراقي بدمشق داخل مرقد السيدة زينب "ع".. نقاش لاعادة السياحة الدينية (صور)

وقالت العتبة الزينبية ، في بيان ان "سفير جمهورية الشقيق في دمشق الحجيمي، قام بزيارة إلى مرقد (عليها السلام) وقد اطلع خلال الزيارة على واقع المرقد المقدس الحالي من النواحي الأمنية و الخدمية".وأكد البيان، ان "الحجيمي وعد بإجراء اتصالات مع المسؤولين في الشقيق لعودة السياحة الدينية بين العراق وسورية لسابق عهدها بأقرب وقت ممكن".واغلق العراق السفر مع تماما منذ سقوط نظام الأسد، باستثناء السماح بعبور العالقين على الحدود.