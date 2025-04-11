تضارب سياسي "مهم وغامض" في العراق بشأن الانتخابات واجتماع إدارة الدولة

ومنذ أن تم تداول معلومات ومقترحات عن تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة الطوارئ، ذهبت الأنظار نحو "اتهام الحكومة" لمحاولة إطالة امد وجودها، لكن الحكومة برئاسة السوداني قامت سريعا بتحديد موعد الانتخابات في 11/11، في رد مباشر على الانباء المتداولة ونسفها.

هذا المانشيت العاجل، خرج بعد ان عقد اجتماعا ضم مختلف الأطراف السياسية بتحالف والذي يمثل الاطار التنسيقي، وكذلك القوى الكردية والسنية الأخرى، وهو التحالف الذي قام بتشكيل الحكومة الحالية برئاسة .بعد ذلك، نقلت وسائل اعلام مقربة لدولة القانون، تصريحات عن أعضاء وقياديين في ائتلاف دولة القانون بزعامة ، نفوا مناقشة وعدم تعديله، او التوصل لاي اتفاق نهائي بشأنه.حيث قال النائب عن دولة القانون ، ان "ما أُشيع عن مخرجات اجتماع إدارة الدولة اليوم بشأن الإبقاء على الحالي وعدم تعديله عارٍ عن الصحة"، مشيرا الى ان "اجتماع إدارة الدولة لم يشهد اتفاقاً نهائياً بشأن قانون الانتخابات والأمر منوط بقرار البرلمان العراقي".وفي ذات السياق، قال ممثل دولة القانون في اجتماع إدارة الدولة ، انه لم تتم مناقشة قانون الانتخابات او تعديلاته ولم يؤخذ راي الكتل السياسية، مشيرا الى انه "لابد من تحري الدقة والموضوعية في هكذا قضايا وطنية حساسة".لكن مسألة اتفاق على عدم تعديل قانون الانتخابات، لم تبقى مجرد اخبار متداولة منسوبة لمصادر، بل نشر لرئيس الوزراء بيانا صريحا أكد اتفاق على عدم تعديل قانون الانتخابات.وجاء في البيان ان "ائتلاف إدارة الدولة رحب بقرار الحكومة بإعلان موعد إجراء الانتخابات في 11 تشرين الثاني 2025، وفقاً للقانون الحالي وبدون أي تعديل، داعياً أبناء الشعب العراقي إلى استثمار هذا الدستوري لاختيار ممثلين لهم".