العراق يؤكد دعمه لأي حل سياسي يعزز الاستقرار الإقليمي وينهي النزاعات المسلَّحة

وذكر بيان للوزارة ورد لـ ، أن "نائبُ رئيس ووزيرُ الخارجيَّة، ، شدَّد على أهميَّة التوصُّل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ للأزمة السوريَّة، يضمنُ وحدة وسيادتها، وذلك خلال لقاءاتٍ إعلاميَّةٍ أجراها على هامش مشاركته في أعمال النسخة الرابعة من (ADF2025)".وأجرى الوزير، بحسب البيان، "سلسلة مقابلاتٍ مع وسائل إعلامٍ تركيَّةٍ بارزة، من بينها قناةُ TRT، وقناةُ NTV، ووكالةُ أنباء ، حيث تناول خلالها عددًا من القضايا الإقليميَّة والمحليَّة، وفي مقدِّمتها العلاقاتُ العراقيَّة – التركيَّة".وأكَّد "أهميَّة الذي يربطُ بتركيا ودول المنطقة، مُشيرًا إلى أنَّ المشروع سيسهمُ في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاقتصاد بين الجانبين"، معرباً عن "رغبة في توسيع آفاق التعاون الثنائيّ مع في مجالات الطاقة، والأمن، والاستثمار".وتطرَّق الوزير إلى "ملفِّ مبادرة السلام بين الحكومة التركيَّة وحزب العمَّال الكردستانيّ"، مُؤكِّدًا "دعم العراق لأيِّ حلٍّ سياسيٍّ يُسهمُ في تعزيز الاستقرار الإقليميّ، وإنهاء النزاعات المسلَّحة بشكلٍ دائم".وفيما يتعلَّقُ بالوضع في ، أكَّد حسين أنَّ "العراق يُتابعُ عن كثبٍ التحركات الإقليميَّة والدوليَّة المرتبطة بهذا الملف"، مُوضِّحًا أنَّ "اللجنة الأمنيَّة العُليا العراقيَّة – التركيَّة تُواصلُ دراسة المستجدات وتقييم انعكاساتها على الأمن الوطنيِّ والإقليميِّ".