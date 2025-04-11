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العراق يؤكد دعمه لأي حل سياسي يعزز الاستقرار الإقليمي وينهي النزاعات المسلَّحة
سياسة
2025-04-11 | 09:39
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
241 شوهد
أكد نائب رئيس
مجلس الوزراء
وزير الخارجية،
فؤاد حسين
، اليوم الجمعة، ضرورةُ التوصُّل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ للأزمة السوريَّة يحفظُ وحدة البلاد وسيادتها، فيما أشار الى ان
العراق
يدعم أي حل سياسي يعزز
الاستقرار الإقليمي
وينهي النزاعات المسلَّحة.
وذكر بيان للوزارة ورد لـ
السومرية نيوز
، أن "نائبُ رئيس
مجلس الوزراء
ووزيرُ الخارجيَّة،
فؤاد حسين
، شدَّد على أهميَّة التوصُّل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ للأزمة السوريَّة، يضمنُ وحدة
سوريا
وسيادتها، وذلك خلال لقاءاتٍ إعلاميَّةٍ أجراها على هامش مشاركته في أعمال النسخة الرابعة من
منتدى أنطاليا الدبلوماسي
(ADF2025)".
وأجرى الوزير، بحسب البيان، "سلسلة مقابلاتٍ مع وسائل إعلامٍ تركيَّةٍ بارزة، من بينها قناةُ TRT، وقناةُ NTV، ووكالةُ أنباء
الأناضول
، حيث تناول خلالها عددًا من القضايا الإقليميَّة والمحليَّة، وفي مقدِّمتها العلاقاتُ العراقيَّة – التركيَّة".
وأكَّد
فؤاد حسين
"أهميَّة
مشروع
طريق التنمية
الذي يربطُ
العراق
بتركيا ودول المنطقة، مُشيرًا إلى أنَّ المشروع سيسهمُ في تعزيز التبادل التجاري وتنشيط الاقتصاد بين الجانبين"، معرباً عن "رغبة
العراق
في توسيع آفاق التعاون الثنائيّ مع
أنقرة
في مجالات الطاقة، والأمن، والاستثمار".
وتطرَّق الوزير إلى "ملفِّ مبادرة السلام بين الحكومة التركيَّة وحزب العمَّال الكردستانيّ"، مُؤكِّدًا "دعم العراق لأيِّ حلٍّ سياسيٍّ يُسهمُ في تعزيز الاستقرار الإقليميّ، وإنهاء النزاعات المسلَّحة بشكلٍ دائم".
وفيما يتعلَّقُ بالوضع في
سوريا
، أكَّد حسين أنَّ "العراق يُتابعُ عن كثبٍ التحركات الإقليميَّة والدوليَّة المرتبطة بهذا الملف"، مُوضِّحًا أنَّ "اللجنة الأمنيَّة العُليا العراقيَّة – التركيَّة تُواصلُ دراسة المستجدات وتقييم انعكاساتها على الأمن الوطنيِّ والإقليميِّ".
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