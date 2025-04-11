تحديد موعد التقرير النهائي للجنة التحقيقية وكشف المقصرين بشأن قضية "بشير خالد"

وذكرت اللجنة في بيان ورد لـ ، أنه "عقدت اللجنة التحقيقية برئاسة النائب رئيس اللجنة وبحضور النواب نيسان الزاير والنائب والنائب والنائب اجتماعاً".وأضاف، أنه "تم خلال الاجتماع الاتفاق على إكمال الزيارات الميدانية واللقاء بالجهات المعنية والاطلاع على حيثيات الحادث الذي أدى إلى وفاة المهندس خالد".وتابعت: "تم الاتفاق على موعد التقرير النهائي للجنة التحقيقية وتحديد المقصرين وقراءته في جلسة القادمة".