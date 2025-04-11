رئيسا الجمهورية والقضاء يبحثان تطوير العمل القضائي "بما يضمن تحقيق العدالة"



استقبل رئيس الجمهورية ، اليوم الجمعة، .



وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فانه "جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية بما يحقق العدالة ويعزز النظام القانوني في البلاد".



كما بحث اللقاء، وفق البيان، "اليات دعم استقلال القضاء، وتطوير العمل القضائي، بما يضمن تحقيق العدالة، ويعزز ثقة المواطنين بالنظام القضائي".