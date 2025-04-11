دولة القانون تدعو لإدراج تعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال البرلمان

وقال رئيس الكتلة، النائب ، في تدوينة نشرها على منصة (X)، إن “كتلة دولة القانون تجدد التزامها بدعم الكوادر التربوية، ووقوفها إلى جانب حقوقهم المشروعة”، مؤكدًا أن ذلك يأتي “انطلاقًا من إيمانها العميق بدورهم المحوري في بناء الأجيال وصناعة المستقبل”.وتواصل الكتلة، بحسب ، مساعيها التشريعية الرامية لتعزيز الواقع التربوي والتعليمي في البلاد.