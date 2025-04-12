مجلس النواب يضيف فقرة لتعديل قانون وزارة التربية على جدول أعمال جلسة الإثنين

– سياسة



أعلن ، اليوم السبت، عن إضافة فقرة لتعديل قانون على جدول أعمال جلسة الاثنين.





الجدول الجديد ادناه: وذكر بيان للدائرة الإعلامية لمجلس النواب ورد للسومرية نيوز، أن " أضاف فقرة القراءة الأولى لمقترح تعديل قانون على جدول أعمال جلسة الاثنين المقبل".الجدول الجديد ادناه:

