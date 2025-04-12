السوداني وبارزاني يؤكدان على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات

وقال الحزب في بيان ورد لـ ، إن " ، استقبل اليوم في مصيف ، ، وخلال اللقاء، جرى التباحث حول الأوضاع السياسية وآخر التغييرات والمستجدات على الصعيد الإقليمي".وأضاف المكتب، أن "بارزاني والسوداني أكدا على التنسيق بين الأطراف العراقية لتجاوز الأزمات والتحديات ومعالجة المشكلات"، لافتا الى ان "العلاقات بين حكومة والحكومة شكلت محوراً آخر للقاء".