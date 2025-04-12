السوداني وبارزاني يؤكدان أهمية العمل على إيجاد الحلول لجميع الملفات المشتركة

وذكر بيان لمكتب ورد لـ ، أن الأخير "التقى في ، رئيس حكومة إقليم ، وجرى، خلال اللقاء، التباحث في عدد من الملفات والقضايا وأبرز التطورات الإقليمية والدولية وموقف الحكومة من الأزمات التي تشهدها المنطقة".وأضاف البيان، انه "تم التأكيد على أهمية الشراكة والتنسيق في مواجهة التحديات واعتماد سياسة متوازنة مبنية على أساس التعاون والمصالح المتبادلة مع الدول الشقيقة والصديقة".وأشار السوداني إلى أنّ "الحكومة نجحت في مواجهة مختلف الأزمات سواء الداخلية أو الخارجية، وتحملت مسؤولياتها رغم المتغيرات والأحداث التي تشهدها المنطقة"، مجدداً السعي إلى "تطوير وتثبيت الاستقرار في عموم مناطق البلاد".وتابع البيان، أن "اللقاء تطرق إلى أهمية العمل على إيجاد الحلول لجميع الملفات المشتركة، وإزالة كل العقبات وفقاً للدستور والقانون، بشكل يحقق العدالة والمنفعة لجميع العراقيين".