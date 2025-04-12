نائب يدعو محافظ البصرة لمناظرة عبر السومرية

دعا النائب ، السبت، محافظ الى مناظرة علنية عبر .

وقال في حديث لـ ، إن "الاموال التي صرفت على باعتبار المحافظ موجود من 2017 الى يومنا هذا، انا مستعد أن نظهر مناظرة علنية امام الجمهور لنحدد المشاريع التي نفذت من 2017 لغاية 2025 والتكاليف والاموال التي صرفت والمديونية".

وأضاف "لكي يطلع الشارع البصري على حجم التخصيصات والاموال وواقع المشاريع"، مشددا بالقول "مستعد لمناظرة محافظ أمام الجمهور من خلال شاشة السومرية".