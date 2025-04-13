رئيس الجبهة التركمانية حسن توران يعلن استقالته من رئاسة الجبهة (وثيقة)

وقال في بيان ورد لـ ، "اليوم ١٣ / ٤ / ۲۰۲٥ قدمت استقالتي من رئاسة العراقية متمنياً لمن يتسنم هذه المهمة من بعدي دوام الموفقية والنجاح وسأكون داعماً له وسنداً وظهيراً".وأضاف توران، "واعاهد كل أبناء شعبنا التركماني بأنني سأظل جندياً مدافعاً عن قضيتنا العادلة حريصاً على وحدة بلدنا وملتزماً بمبادئ الجبهة التركمانية العراقية".