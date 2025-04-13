سمعان بديلا لتوران في رئاسة الجبهة التركمانية

وقالت الجبهة في بيان مقتضب ورد لـ ، إن " للجبهة العراقية صوت بالإجماع على اختيار رئيسا للجبهة التركمانية بدلا من ".وأعلن رئيس ، اليوم الأحد(13 نيسان 2025) استقالته من رئاسة الجبهة، دون ذكر الأسباب.