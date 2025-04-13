اللجنة البرلمانية تُنجز تقريرها بشأن اغتيال المهندس بشير وتدرجه على جدول أعمال البرلمان

ووفق مصادر نيابية، قالت لـ ، إن التقرير النهائي للجنة سيُدرج ضمن جدول أعمال جلسة المقررة يوم غد، تمهيدا لقراءته ومناقشة ما توصلت إليه اللجنة من معلومات وتوصيات.وبعد 7 أيام من الغيبوبة، غادر المهندس الحياة، نتيجة الفشل الكلوي، حيث فقد الوعي ورقد في المستشفى منذ أيام بعد تعرضه لـ"تعذيب" لا تزال تفاصيله غامضة ومتضاربة، عقب أن دخل مركز شرطة حطين ثم تحويله الى السجن المركزي التابع لوزارة الداخلية إثر مشاجرة بين المهندس ولواء بالشرطة الاتحادية.*"انتفاضة حتى القصاص"ذوو المهندس بشير خالد، نعَوا فقيدهم الذي غادر الحياة في كلمات تستصرخ العراقيين لـ"انتفاضة حتى القصاص"، في أحدث تطورات للقصة التي شغلت الرأي العام وهزّت الأوساط الشعبية والإعلامية والأمنية.وقال ابن عمة الضحية، البكري، في منشور على حسابه في : "انتقل الى الله الشاب المهندس الشهيد بإذنه تعالى بشير ، ذهب الى الله وجسمه مليء باثار التعذيب لتكون شاهدة على وحشية وبربرة هذه الدولة".وأضاف: "ترك هذه الدنيا بتعذيبها وكذبها وتلفيقها وانتقل الى رحمة رحمن رحيم، عار على الشعب العراقي إن سكت، عار على الدولة إن سكتت، عار على الانسانية إن لم تنتفض اليوم في ، انتفاضة حتى القصاص.. انتفاضة حتى القصاص".