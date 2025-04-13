البيان الختامي للاجتماع الأمني بين العراق وتركيا

وجاء في بيان مشترك بشأنِ الاجتماعِ الخامسِ للآليةِ الأمنيةِ رفيعةِ المستوى بين جمهوريةِ العراقِ وجمهوريةِ في أنطاليا، "عُقِدَ الاجتماعُ الخامسُ للآليةِ الأمنيةِ رفيعةِ المستوى بين وتركيا في أنطاليا بتاريخ 13 نيسان 2025، بمشاركةِ نائبِ رئيسِ مجلسِ الوزراء ووزيرِ الخارجية، ووزيرِ الدفاع، ومستشارِ الأمنِ القومي، ورئيسِ هيئةِ الحشدِ الشعبي، ووزيرِ داخليةِ إقليمِ ، ورئيسِ جهازِ المخابراتِ الوطني من الجانبِ العراقي، ومن الجانبِ التركي وزيرُ الخارجية، ووزيرُ الدفاعِ الوطني، ومديرُ جهازِ الاستخباراتِ الوطني، ونائبُ وزيرِ الداخلية".

وأكّد الجانبانِ الأهميةَ التي يُوليانها للوحدةِ السياسية، واحترامِ سلامةِ وسيادةِ الأراضي لكلٍّ منهما، كما أكّد الجانبانِ عزمَهما على زيادةِ التنسيقِ والتعاونِ في جميعِ المجالاتِ الثنائية، بما في ذلك المجالُ العسكري، وأمنُ الحدود، ومكافحةُ الإرهاب، والصناعاتُ الدفاعية، والطاقة، والمياه، ومشروعُ طريقِ التنمية.



وجدّد الجانبانِ رغبتَهما المشتركةَ في تعزيزِ علاقاتهما الثنائيةِ في إطارٍ مؤسَّساتيٍّ مستدام، من خلالِ الزياراتِ المتبادَلة. وفي هذا السياق، تمّ تسليطُ الضوءِ على أهميةِ الزيارةِ المرتقبةِ لدولةِ رئيسِ مجلسِ الوزراء، السيّد ، إلى تركيا في 8 أيّار 2025، لعقدِ الاجتماعِ الرابعِ للمجلسِ الأعلى للتعاونِ الاستراتيجي.



كما تمّ التأكيدُ في الاجتماعِ على أهميةِ تنفيذِ دعوةِ عبدِ الله لحلِّ حزبِ العمّالِ الكردستاني ونزعِ سلاحِه، وفي هذا الصدد، أكّد الجانبانِ مجدّدًا رغبتَهما المشتركةَ في الحفاظِ على التنسيقِ والتعاونِ الوثيقَيْن القائمَيْنِ ضدّ هذا التهديدِ المشترك.

ولفت البيان الى أنه "نظرًا للحاجةِ المُلحّة لإيجادِ حلٍّ لمخيم ومخيم روج والمخيمات الأخرى في ، ناقشَ الجانبانِ ضرورةَ تشكيلِ لجنةٍ مشتركةٍ لمعالجةِ هذه القضيّة".



وفيما يتعلّق بالآليةِ الخُماسيّة في سوريا ودولِ جوارِها لمواجهةِ الإرهاب، التي بدأت أعمالُها في عمّان في 9 آذار 2025، جدّد الجانبانِ تأكيدَهما على إنشاءِ مركزِ العملياتِ المشتركة.



وأعربَ الجانبانِ عن "قلقِهِما العميقِ إزاءَ الانتهاكاتِ الجسيمةِ التي يرتكبُها الكيانُ الإسرائيلي ضدَّ سكّانِ قطاعِ غزّة ولبنان، وكذلكَ الأراضي السوريّة".



ورحّبَ الجانبانِ بالنتائجِ الإيجابيةِ للاجتماعِ الأخيرِ بين الوفدَيْنِ الإيراني والأمريكي في مسقط بتاريخ 12 نيسان 2025، وأكّدا على أنّ استمرارَ هذا الحوارِ سيُمَهِّدُ الطريقَ لحلٍّ سلميٍّ للنزاع.