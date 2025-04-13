أعضاء في الكونغرس الأمريكي يشيدون بالنجاحات التي حققتها الحكومة العراقية

ووفقا لبيان لرئيس الوزراء وورد لـ ، ان "أعضاء الأمريكي اشادوا خلال لقائهم برئيس الوزراء في اليوم، بما لمسوه من نجاحات حققتها في التنمية والبناء والاعمار وفي مختلف المجالات".واكدوا على "اهمية العلاقة مع بوصفه شريكاً مهماً في الشرق الأوسط".وأعضاء الكونغرس الذين زاروا العراق اليوم هم بومغارتنر عن الحزب الجمهوري وآدم ، وجورج وايتسايدز، ووزلي بيل، وسارة جيكوبز عن الحزب الديمقراطي.