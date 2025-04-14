مجلس النواب يصوت على استحداث محافظة حلبچة

وذكر مراسل ، أن صوت استحداث محافظة .وصوت مجلس النواب أيضاً، على انتخاب رئيسا لهيئة بالاصالة.كما صوت على "إضافة فقرة القراءة الاولى لمقترح لقانون حماية المعلمين والمدرسين على جدول اعمال جلسة اليوم"، فضلاً عن التصويت على إضافة فقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين رقم (8) لسنة 2018) ، وفقرة (القراءة الاولى لمقترح قانون استحداث محافظة تلعفر)على جدول اعمال جلسة اليوم ".وفي وقت سابق، أعلنت الدائرة الإعلامية في بيان، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب افتتح أعـمـال الجلســـــة رقم (6) للـــدورة الانتخابية الخامسة، السنـة التشريعية الرابعة، الفصـــل التشريعـــي الأول، بحضور 178 نائب".