جلسة جديدة.. البرلمان يصوت اليوم على قانوني الصحة النفسية ونقابة المترجمين

كما تضمن جدول أعمال جلسة اليوم، "القراءة الأولى لمشروع قانون تصديق جمهورية على اتفاقية بشأن اتفاقيات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون اتحاد المستشفيات الخاصة في العراق.وسيناقش البرلمان اليوم تقرير "القراءة الثانية" لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى اتفاقية تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، فضلا مناقشة "القراءة الثانية لمقترح لقانون للرقابة النووية والإشعاعية والكيميائية والبيولوجية رقم"1" لسنة 2024.وفي سياق متصل، قال عضو لجنة التربية النيابية، النائب ، إن "اللجنة وجهت طلباً واضحاً إلى رئاسة والحكومة بشأن تفعيل قانون ، الذي سبق إقراره منذ مدة، لكنه لم يُفعل حتى الآن"، مشيراً إلى أن هذا "القانون يعد من التشريعات المهمة التي تضمن حقوق المعلمين وتُحسن من أوضاعهم الوظيفية والمعيشية".وأوضح أن "القانون يتضمن عدة فقرات تصب في صالح المعلم، منها تخصيص قطع أراضٍ سكنية للمعلمين، وتوفير الحماية القانونية والأمنية لهم"، وشدد على أن "المعلم يجب أن يحظى بمكانة تليق بدوره، وبيئة عمل تحميه من التعدي والانتهاك، باعتباره ركيزة أساسية في عملية بناء المجتمع".وأشار النائب، إلى أن "لجنة التربية تعمل حالياً على إدراج جديد ينظم عمل المدارس الأهلية"، مؤكداً أن "هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم هذا القطاع، وضمان جودة التعليم فيه، وتحديد العلاقة القانونية بين إدارات المدارس الأهلية والكوادر التدريسية والطلبة، بما يحفظ الحقوق ويمنع التجاوزات".