المفوضية تفتح باب تسجيل التحالفات والأحزاب للانتخابات القبلة

وقالت المتحدثة باسم ، في حديث تابعته ، إن "المفوضية شرعت اليوم ومن خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية باستقبال التحالفات والأحزاب الراغبة بالمشاركة في الانتخابات".ودعت: " الأحزاب والتحالفات مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لغرض إبداء الرغبة بالمشاركة".وأضافت أن "عملية التسجيل تستمر من 15 نيسان الحالي لغاية 4 أيار المقبل"، موضحة أن "عدد التحالفات 66 تحالفاً من ضمنها تحالفان في ، فيما بلغ عدد الأحزاب المجازة 326 منها 310 أحزاب قائمة و16 حزباً بين منحل أو متوقف نشاطه".