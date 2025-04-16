المالكي ورشيد يشددان على تعزيز آليات التواصل بين القوى الوطنية ومؤسسات الدولة

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للمالكي، ورد لـ ، أن الأخير "استقبل رئيس الجمهورية ، وفي مستهل اللقاء قدم التهاني الى رئيس ائتلاف دولة القانون بمناسبة نجاح انعقاد المؤتمر التاسع عشر لحزب الدعوة الاسلامية والتجديد بإعادة انتخابه امينا عاما للحزب".وأعرب رشيد، بحسب البيان، عن "تمنياته لمزيد من التقدم والنجاح والدور الفاعل والمؤثر في مسيرة البناء والدفاع عن مكتسبات الشعب العراقي".واستعرض الجانبان، وفقاً للبيان، "تطورات المشهد السياسي والامني في البلاد"، مشددين على "اهمية تعزيز آليات التواصل بين القوى الوطنية ومؤسسات الدولة بهدف تلبية القضايا التي تصب في مصلحة المواطنين وخصوصا في الجوانب الأمنية والسياسية والاقتصادية".