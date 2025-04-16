بيان حكومي بشأن توزيع سندات ملكية لهذه الفئة من العراقيين

وقال في بيان ورد لـ ، ان "الحكومة تؤكد بمتابعة مباشرة من رئيس ، مضيّها في إنصاف الأطياف العراقية المتآخية على وفق ما جاء في برنامجها الحكومي، من أجل رفع الغبن الذي أعاق نيلهم حقوقهم المشروعة، ومحو آثار السياسات الإقصائية التي اتبعها النظام الدكتاتوري المُباد، وذلك ضمن مشروع تمليك الإيزيديين الذي تنفذه الحكومة لأول مرة في تاريخ ، إيماناً منها بضرورة إنصاف هذه الشريحة".وأضافت "بعد أن انطلقت، منذ ثلاثة أيام، عملية تسليم سندات الملكية في مدينة سنجار، لأبناء شعبنا من المكون الإيزيدي، الذين حُرموا من تملّك منازلهم منذ أكثر من نصف قرن، فقد وجه شكره إلى برنامج للمستوطنات البشرية (هابيتات)، وجميع الوزارات والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، مؤكداً الاستمرار في تنفيذ المشروع لغاية إنجاز كلّ سندات التمليك في كلّ المجمعات الإيزيدية البالغ عددها 11 مجمعا".وذكر ان "عملية إصدار الآلاف من كتب التمليك وسندات الملكية للإيزيديين في سنجار، تاتي ضمن التي أصدرها لتسريع عملية تمليكهم منازل في شمال وجنوب ، التي سكنوا فيها بعد أن ارتكب النظام المُباد في عام 1975، جريمته بهدم أكثر من 146 قرية إيزيدية، وتجريف مزارع وبساتين أبناء شعبنا من المكوّن الإيزيدي، وتدمير مئات الآبار والينابيع الخاصة بهم".