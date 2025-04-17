كم حزباً وتحالفاً سياسياً سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة؟

وقالت المتحدثة باسم للوكالة الرسمية وتابعتها إن "مفوضية الانتخابات تعمل حالياً على دراسة متطلبات جدول العمليات والتوقيتات الزمنية المرتبطة بها، تمهيداً للمصادقة عليها من قبل ، واستكمالاً لكافة المراحل المتبقية من العملية الانتخابية".

وأضافت أن "المفوضية بدأت مرحلة تسجيل رغبة التحالفات والأحزاب السياسية بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، من خلال دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية".

وأكدت الغلاي أن "عدد الأحزاب السياسية المسجلة يفوق 320 حزباً، كما عدد التحالفات السياسية المسجلة أكثر من 60 تحالفاً "، داعية هذه الأحزاب إلى "مراجعة الدائرة المختصة لتسجيل رغبتها بالمشاركة".

وأشارت إلى أن "التحالفات المسجلة مسبقاً والتي لم يطرأ عليها أي تغييرات يمكنها مراجعة الدائرة مباشرة لتسجيل رغبتها بالمشاركة، أما التحالفات التي شهدت تغييرات، أو التحالفات الجديدة، فعليها اتباع الإجراءات المحددة ومراجعة الدائرة لاستكمال عملية التسجيل".

ولفتت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات إلى "انطلاق هذه المرحلة اعتباراً من 15 نيسان الجاري، وتستمر حتى 4 أيار المقبل".

ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 11 تشرين الثاني المقبل.